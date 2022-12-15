Дві третини українців очікують, що 2023 рік буде кращим за попередній

14:32 15 грудня Київ, Україна

За даними соціологічного дослідження групи «Рейтинг», дві третини українців очікують, що наступний 2023 рік буде кращим за попередній.

Ще 12% вважають, що рік буде таким самим, 16% – гірше. У порівнянні з дослідженням 2021 року настрої стали більш оптимістичними, зазначають

соціологи.

Крім того, майже 90% опитаних дивляться у 2023 з оптимізмом, лише 6% із песимізмом.



Понад 82% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, лише 7% – що у неправильному.



Надії на 2023 рік

Віру в перемогу і те, що Україна зможу відбити напад Росії висловило 97% українців. Менше визначеності у жителів півдня, проте і там показник перевищує 70%.