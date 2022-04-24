Два українці потрапили в рейтинг Forbes «30 до 30»

Брати Станіслав і Павло Матвієнки з Миколаєва стали одними з тридцяти найуспішніших і натхненних молодих українців в рейтингу журналу Forbes «30 до 30».
Про це повідомляє пресслужба університету імені Пилипа Орлика.
У список «Forbes» увійшли відразу два миколаївці Станіслав і Павло Матвієнки. Вони представили сферу IT.
Компанія Павла «RetargetApp» - це додаток для автоматизації рекламних кампаній. Серед його партнерів Shopify, Facebook, Google. Сервісом на сьогодні користуються більше 5000 інтернет-магазинів США, які, завдяки кампанії, продали товарів на 60 мільйонів доларів. Мета кампанії - допомогти маленьким інтернет-магазинам почати залучати потенційних покупців нетоксичною, красивою, потрібною і корисною рекламою.
Важливо підкреслити, що бізнес-команди братів створені з українців і працюють в Києві.
Редакція «Forbes» зазначає, що своїм прикладом переможці рейтингу «30 з 30» дають зрозуміти: в Україні можна розвивати бізнес, створювати інноваційні продукти, ставити світові рекорди, змушувати змінюватися самі неповороткі інституції. За часів глобальної невизначеності в Україні є люди, здатні здивувати не тільки країну, а й світ.
Редакція «Forbes» зазначає, що своїм прикладом переможці рейтингу «30 з 30» дають зрозуміти: в Україні можна розвивати бізнес, створювати інноваційні продукти, ставити світові рекорди, змушувати змінюватися самі неповороткі інституції. За часів глобальної невизначеності в Україні є люди, здатні здивувати не тільки країну, а й світ.
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