Два українці потрапили в рейтинг Forbes «30 до 30»

20:10 27 листопада Київ, Україна

Брати Станіслав і Павло Матвієнки з Миколаєва стали одними з тридцяти найуспішніших і натхненних молодих українців в рейтингу журналу Forbes «30 до 30».

Про це повідомляє пресслужба університету імені Пилипа Орлика.

«Молоді українці, які потрапили в такий список, відомі як творці найбільш успішних ідей в бізнесі або соціальній сфері, які змогли впровадити свої ідеї, максимально розширити обороти, досягти найкращих успіхів, надаючи при цьому гідний опір складним викликам сьогодення світу. Саме вони стали кандидатами в європейський і світовий списки 30 з 30 найуспішніших молодих людей Європи і світу до 30 років 2021 року», - йдеться в повідомленні.

У список «Forbes» увійшли відразу два миколаївці Станіслав і Павло Матвієнки. Вони представили сферу IT.

Компанія Павла «RetargetApp» - це додаток для автоматизації рекламних кампаній. Серед його партнерів Shopify, Facebook, Google. Сервісом на сьогодні користуються більше 5000 інтернет-магазинів США, які, завдяки кампанії, продали товарів на 60 мільйонів доларів. Мета кампанії - допомогти маленьким інтернет-магазинам почати залучати потенційних покупців нетоксичною, красивою, потрібною і корисною рекламою.

«Команда Станіслава Allset підключила до свого сервісу більше 3500 ресторанів США. Під час карантину кампанія змогла повністю переключитися на онлайн замовлення і безконтактну видачу. Користувач вибирав їжу через додаток і забирав її в ресторані. При цьому стартап першим запропонував окремі стійки для безконтактного отримання продуктів і задав тренд. Він же зміг переорієнтуватися з ділових районів в житлові. Саме завдяки співпраці з Allset багато ресторанів США змогли не тільки вижити, але і розширити свій бізнес», - відзначили в повідомленні.

Важливо підкреслити, що бізнес-команди братів створені з українців і працюють в Києві.



Редакція «Forbes» зазначає, що своїм прикладом переможці рейтингу «30 з 30» дають зрозуміти: в Україні можна розвивати бізнес, створювати інноваційні продукти, ставити світові рекорди, змушувати змінюватися самі неповороткі інституції. За часів глобальної невизначеності в Україні є люди, здатні здивувати не тільки країну, а й світ.