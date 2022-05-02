Два мільйони осіб в Україні вакциновані повністю

09:50 31 липня Київ, Україна

Між загрозою смертельної хвороби і вакцинацією українці зробили мудрий вибір. Все більше громадян розуміють, що тільки повна вакцинація населення врятує нас від зловісного вірусу.

Як повідомило сьогодні, 31 липня, Міністерство охорони здоров'я України, за добу в країні зробили 150 080 щеплень від коронавірусу.

При цьому перше щеплення отримали 88 219 осіб, а повністю завершили імунізацію - 61 861.

Протягом доби працювали 873 мобільні бригади, 2 485 пунктів щеплення, 255 центрів вакцинації.

"З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 525 848 осіб, з них повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 000 356 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 5 526 204 щеплення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що влада скорегувала план вакцинації. У серпні мають намір зробити 6 мільйонів щеплень, а з осені вийти на показник більше 8 мільйонів на місяць.