Дует TVORCHI із Тернополя представить Україну на Євробаченні-2023

08:46 18 грудня Київ, Україна

У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2023 року, що відбувся у суботу, 17 грудня у Києві, обрали переможця, який представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі у травні 2023 року у Ліверпулі, Великобританія.

За результатами голосування журі - Джамали, Юлії Саніної та Тараса Тополі - а також глядачів, які голосували в додатку Дія на конкурсі в Ліверпулі, Україну представить гурт TVORCHI.

Зазначимо, фінал українського національного відбору проходив у укритті – задля безпеки присутніх у разі повітряної тривоги.

Група TVORCHI складається із саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Колектив родом із Тернополя та досить молодий - був заснований у 2018 році. Цікаво, що обидва артисти, якби не музика, стали б фармацевтами – і Джеффрі, і Андрій навчалися на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачовського.

За чотири роки існування TVORCHI встигли випустити чотири студійні альбоми: The Parts (2018), Disco Lights (2019), 13 Waves (2020) та ROAD (2021).

Зазначимо, що у 2020 році група TVORCHI вже брала участь у нацвідборі на "Євробачення". Тоді колектив боровся за право подати Україну з треком Bonfire. З піснею колектив пройшов у фінал, але не переміг.

Нагадаємо, у Єревані, Вірменія, пройшов міжнародний пісенний конкурс Дитяче Євробачення-2022. Переможцем став 13-річний Ліссандро із Франції.