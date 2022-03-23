Дудл-гра від Google до Хелловіну

19:51 30 жовтня Київ, Україна

Щоб Хеллоуїн в умовах самоізоляції пройшов веселіше, Google повернув на свою головну сторінку ігровий Дудл (Doodle), ваше завдання врятувати "Академію чарівних кішок" від сил зла.

У грі, яка була випущена в 2016 році, є кішка на ім'я Момо, яка виконує місію "врятувати свою школу магії" від "злих духів". Крім гри Doodle, Google додала персонажів Хеллоуїна на додану реальність (AR). Google Assistant в США також отримує додаток з загадками на страшну тематику, щоб зробити цей Хеллоуїн кумедним для людей, які не виходять з дому через спалах коронавірусу.

У грі Magic Academy Doodle користувачі зможуть боротися з духами в віртуальному світі Момо. Гра складається з чотирьох різних рівнів і доступна для входу через домашню сторінку Google протягом наступних 48 годин в регіонах, включаючи Аргентину, Австралію, Бразилію, Канаду, Росію, Великобританію і США, а також в інших місцях, де широко відзначається Хеллоуїн.