Дудл від Google в честь Дня Незалежності України

Логотипу пошуковика Google сьогодні символізує Україну, таким чином компанія привітала нашу країну з Днем Незалежності.
Новий дудл - це певна інтерпретація синьо-жовтого Державного Прапора України, в центрі якого коло з кольорами (синім волошками і жовтими соняшниками).
При натисканні на нього платформа відкриває пошук за ключовими словами «День незалежності України 2019».
Дудл це логотип пошукача Google, стилізований в честь якого-небудь свята або події. Дудли можуть бути як статичними, так і включати в себе анімації, приколи і навіть міні-ігри на Flash.
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