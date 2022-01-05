Дудл від Google в честь Дня Незалежності України

15:34 24 серпень Київ, Україна

Логотипу пошуковика Google сьогодні символізує Україну, таким чином компанія привітала нашу країну з Днем Незалежності.





Новий дудл - це певна інтерпретація синьо-жовтого Державного Прапора України, в центрі якого коло з кольорами (синім волошками і жовтими соняшниками).

При натисканні на нього платформа відкриває пошук за ключовими словами «День незалежності України 2019».



Дудл це логотип пошукача Google, стилізований в честь якого-небудь свята або події. Дудли можуть бути як статичними, так і включати в себе анімації, приколи і навіть міні-ігри на Flash.