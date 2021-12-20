ДТЕК: у Національному парку "Меотида" монтують світловідбивні маркери для захисту птахів

Компанія ДТЕК у Донецькій області, щоб уникнути загибелі птахів, у тому числі рідкісних міграційних видів, на території Національного парку «Меотида» проводить встановлення розпізнавальних маркерів на високовольтних лініях.

Донецькі електромережі пишуть про це на своєму сайті.

Як було сказано в повідомленні, на території парку «Меотида» буде вмонтовано майже 400 спеціальних маркерів (професійний пристрій), здатних відбивати промені світла.

У Національному парку «Меотида» на території заповідника «Білосарайська коса» фахівці встановлюють на кожні 10 метрів високовольтної лінії 35 кВт світловідбивні маркери. Птахи в денний та нічний час зможуть уникнути небезпечної ділянки.

ДТЕК таким чином зможе захистити всіх птахів навколо, включаючи міграційні та рідкісні види, внесені до Червоної книги, а компанія, у свою чергу, – уникнути аварій у мережах та замикання електроліній.

Фахівці ДПЕК стверджують, що встановлення таких світловідбиваючих маркерів – світова практика, і закріплення на високовольтній повітряній лінії робить їх видимими для птахів у польоті.

Окрім світловідбивних маркерів, ДТЕК Донецькі електромережі облаштували 18 спеціальних металевих платформ для гніздування. За підрахунками екологів, така ініціатива допомогла зберегти близько 200 білих лелек, 120 з яких пташенята.