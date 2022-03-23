"Древо життя": в Чернігові розгорнули унікальний 200-метровий рушник

15:43 28 червня Київ, Україна

У Чернігові до Дня Конституції розгорнули найбільший рушник, тим самим потрапивши в Книгу рекордів України.

На 200-метровий рушник, який створювали протягом 15 днів, нанесено "Дерево життя" в техніці набивання, повідомили в пресслужбі Чернігівської ОДА.

"Я сподіваюся, що цей челлендж підхоплять інші регіони, і потім всі ці рушники ми зможемо зшити і помилуватися прекрасними орнаментами", - сказала на акції голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко.

Вона зазначила, що святкувати День Конституції в єдності і взаємодії - це "дуже круто". І попросила пам'ятати про це при проведенні сесій в громадах і прийнятті корисних для Чернігівщини рішень.

Представниця Книги рекордів України Яна Коник зазначила, що такий рекорд встановлюється не просто заради експертизи, а для об'єднання людей спільною справою і демонстрації елемента, що об'єднує всіх.

У Книгу рекордів чернігівський рушник довжиною більше ніж 200 м і шириною 2,2 м потрапив як найбільший рушник України, на який в давній техніці набивання нанесено "Дерево життя". Малюнок набивали майстри народних ремесел, представники всіх 57 територіальних громад області, різних громадських організацій, в тому числі національних меншин, органів влади та місцевого самоврядування і всі охочі долучитися до спільної справи.





Дипломи Книги рекордів Яна Коник вручила Чернігівській ОДА в особі її голови, а також майстрам Чернігівського обласного центру народної творчості (ОЦНТ) Наталії Войстриковій і Андрію Кам'янецькому. Пані Наталя розробила ескіз малюнка, а різьбяр Каменецький виготовив дерев'яні штампи, за допомогою яких малюнок наносився на тканину.

Рушник урочисто, під музику і українські пісні, розгорнули на в'їзді до Чернігова з боку Києва - біля підніжжя Катерининської церкви. Транспорт пускали в об'їзд, хоча багато машин стояли на трасі недалеко і чекали закінчення заходу.



Як розповідало агентство, створювали рушник в Чернігівському обласному центрі народної творчості протягом 15 робочих днів шляхом проведення майстер-класів з нанесення набивання на полотно. Дерев'яні штампи покривалися акриловою фарбою, учасники процесу обробки притискали їх до тканини ударом спеціального молотка і залишали потрібний відбиток. Кінцевим результатом цієї роботи стало нанесення традиційного для Чернігівщини народного орнаменту.