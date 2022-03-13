Дощ, град, смерч пройшлися по півдню та сходу України

13:34 14 червня Київ, Україна

Як і попереджали синоптики, штормовий стан погоди накрив південь і схід України. Сильні пориви вітру повалили багато дерев, через обрив електропроводів знеструмлені 62 населених пункти, зливи затопили вулиці міст.

У селі Широке Запорізької області місцеві жителі зняли на відео смерч. У Полтаві сильний вітер звалив дерево на літній майданчик одного з кафе.

За повідомленням сайту міста Запоріжжя, злива затопила вулиці Запоріжжя, рух транспорту виявився паралізованим в районі автовокзалу. Вітер валив дерева і обривав дроти.

Видання НікВесті повідомляє, що в Миколаєві ранок понеділка почався з проливного дощу, підтопленими виявилися кілька вулиць міста.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. В іншій частині України через негоду знеструмлені 62 населених пункти в семи областях.