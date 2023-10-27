Довіра до ЄС та НАТО: результати опитування в Україні

15:56 26 жовтня Київ, Україна

Результати опитування КМІС показали, що 65% (не довіряють 25%) українців довіряють Європейському Союзу, а НАТО довіряють 59% (не довіряють 28%).



Крім того, 77% респондентів стверджують, що для них важливо, щоб Україна стала членом ЄС. З заходу на схід частка тих, кому це важливо, знижується з 86% до 62%. Хоча загалом у всіх регіонах більшість вважають це важливим. 8% проти вступу України до ЄС.



60% респондентів готові почекати зі вступом до Євросоюзу, аби Україна відстоювала свої інтереси. 27% вважають, що потрібно виконувати всі вимоги, щоб прискорити вступ до ЄС.



Лише 22% вважають Україну повністю готовою до вступу в ЄС, а 43% говорять про необхідність реформ у державі. Ще 25% вважають Україну взагалі неготовою.



73% опитаних щонайменше раз на тиждень (а 38% щодня) чують новини про зусилля ЄС щодо допомоги Україні під час війни. Але по-різному сприймають користь та достатність цієї допомоги. 75% визнають допомогу від ЄС корисною, але лише 34% вважають її достатньою; 56% вважають її недостатньою, 15% вважають її марною.



46% респондентів хотіли б, щоб Консультативна місія Європейського Союзу допомагала у боротьбі з корупцією в Україні, 38% – притягнення до відповідальності за міжнародні злочини, 33% – допомагала деокупованим територіям, 31% – консультувала про вступ до ЄС.