Доступ до другої вищої освіти для чоловіків буде тимчасово обмежений – Данилов

Оскільки для студентів передбачено відстрочення призову до армії, знаходяться "розумники", які бажають бути "вічними студентами". Але таке прагнення знань має бути обґрунтованим, вважають в уряді. Як заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку під час війни визначатиме Міністерство освіти.
Данилов назвав питання здобуття "другої вищої освіти, третьої, а подекуди і четвертої" питанням "морального порядку".
Нагадаємо, Данилов заявив, що в Україні будуть публічно оприлюднені імена ухилянтів та лікарів військово-лікарських комісій (ВЛК), які їм допомагали.
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