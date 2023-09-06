Доступ до другої вищої освіти для чоловіків буде тимчасово обмежений – Данилов

08:54 02 вересня Київ, Україна

Оскільки для студентів передбачено відстрочення призову до армії, знаходяться "розумники", які бажають бути "вічними студентами". Але таке прагнення знань має бути обґрунтованим, вважають в уряді. Як заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку під час війни визначатиме Міністерство освіти.

Данилов назвав питання здобуття "другої вищої освіти, третьої, а подекуди і четвертої" питанням "морального порядку".

"Міністерство освіти зараз розглядатиме це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом 40-50 років вирішили здобувати другу-третю освіту. Кількість людей, які бажають здобути освіту, збільшилася в рази. Якщо ви можете служити в армії, придатні, чи зачекає навчання, чи ні, вирішуватиме відповідне міністерство", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, Данилов заявив, що в Україні будуть публічно оприлюднені імена ухилянтів та лікарів військово-лікарських комісій (ВЛК), які їм допомагали.