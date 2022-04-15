Додатковий маршрут від Укрзалізниці: з 16 липня почали курсувати два швидкісні потяги з Одеси в Білгород-Дністровський

10:05 17 липня Київ, Україна

З 16 липня в напрямку з курортної Одеси в Білгород-Дністровський запущено два швидкісні потяги від Укрзалізниці. Повідомляється, що їхній маршрут буде проходити і через чорноморську Затоку.

Про це інформує пресслужба УЗ.



"Час у дорозі становить від 1:47 до 1:54, що швидше, ніж в інших приміських поїздах в цьому ж сполученні і автобусних маршрутів", - відзначили залізничники.



Крім того, графік руху електричок був розроблений з урахуванням можливості пересадки на станції Одеса-Головна на поїзди далекого прямування до Києва та інших великих міст.



По маршруту Одеса - Білгород-Дністровський курсуватимуть такі поїзди:



№ 7012/7011 - відправляється з Одеси о 9:59 і прибуває в Білгород-Дністровський о 11:46;



№ 7022/7021 - відправляється з Білгород-Дністровського о 12:45 і прибуває до Одеси о 14:38;



№ 7014/7013 - відправляється зі станції Одеса о 15:14 і прибуває в Білгород-Дністровський о 17:05;



№ 7024/7023 відправляється з Білгород-Дністровського о 18:01 і прибуває до Одеси о 19:55.