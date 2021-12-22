Донецька область залишилася без води

17:59 12 серпень Київ, Україна

Водопостачання в ряд міст Донецької області припинено через аварію на магістральному водогоні, комунальники пообіцяли завершити відновлювальні роботи до 13 серпня.

Про це повідомили представники обласної держадміністрації.



Співробітники компанії "Вода Донбасу" завершили підготовчі роботи і станом на 13:30 приступили до



Повідомляється, що в ніч на 12 серпня близько 02.30 була пошкоджена мережу водопроводу діаметром 1400 мм. Співробітники компанії "Вода Донбасу" завершили підготовчі роботи і станом на 13:30 приступили до ремонту раніше пошкодженої ділянки магістрального водоводу Другого донецького водопроводу.Повідомляється, що в ніч на 12 серпня близько 02.30 була пошкоджена мережу водопроводу діаметром 1400 мм.

"Пошкодження на магістральному водоводі було виявлено сьогодні о 02:30. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт припинено подачу води в Дружковку, Константиновку і селище Щербинівка (г.Торецкое). Скорочена подача води в Слов'янськ і Краматорськ ", - йдеться в повідомленні.

В ОДА зазначають, що другий донецький водопровід - єдине джерело водопостачання для міст: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ.



За словами чиновників, в незадовільному стані в даний час знаходиться 20 кілометрів цього водопроводу і його необхідно замінити.