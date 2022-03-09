Донбас отримав 12 тонн гумдопомоги від Міжнародного комітету Червоного Хреста

15:55 09 червень Київ, Україна

Окуповані регіони східної України 8 червня отримали гуманітарну допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Загальна вага вантажу становить 11,69 тонни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.



Автомобіль доставив гуманітарний вантаж - товари медичного призначення, медичне обладнання - через КПВВ "Новотроїцьке".



Відзначається, що "гуманітарка" передана від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.