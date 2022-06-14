Додому повернулися вже десятки дітей, депортованих у рф – Верещук

12:22 14 червня Київ, Україна

Станом на 14 червня в Україну вдалося повернути вже кілька десятків дітей, яких російські військові депортували на територію росії.



Про це розповіла голова МінТОТ Ірина Верещук.



Міністр не уточнила, чи йдеться про дітей-сиріт, інформація про примусове вивезення яких була відома ще до початку повномасштабного російського вторгнення, або про дітей, розлучених з батьками.

“Ми шукаємо сьогодні цих дітей, намагаємось скласти списки. Кожна репатріація з нашого боку – це справжня спецоперація", – наголосила Верещук.

Глава МінТОТ нещодавно зустрічалася з регіональним директором UNICEF у країнах Європи та Центральної Азії Афшан Хан, щоб обговорити залучення організації до повернення депортованих дітей-сиріт. Верещук закликає міжнародні інституції допомогти Україні.

“Не можна гаяти час. Адже зараз рф використовує дітей для антиукраїнської пропаганди, а потім їх мають усиновлювати”, – зазначила міністр.

За даними уповноваженої президента України з прав дітей та дитячої реабілітації Дарії Герасимчук, росія незаконно депортувала чи перевезла на окуповані території 181 тисячу українських дітей.



Історії повернення на батьківщину деяких із них стали відомі, наприклад, історія 12-річної Кіри Обєдинської. Її батько, багаторазовий чемпіон України з водного поло та екскапітан національної збірної Євген Обєдинський, загинув внаслідок авіабомбардування у Маріуполі 17 березня, а дівчинку росіяни вкрали, відвезли спочатку до окупованого Донецька та до росії. Зараз вона перебуває зі своєю бабусею.



Також повернули дев'ятирічного Іллю Матвієнка, який в результаті російських обстрілів втратив у Маріуполі маму і опинився в росії.



Повернути вдалося і двох інших примусово депортованих із Маріуполя підлітків – Івана Матковського та Максима Бойка.