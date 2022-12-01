Додому повернули 50 українських військових із російського полону
16:32 01 грудня Київ, Україна
Україна провела черговий широкий обмін полоненими з росією, цього разу з російського полону повернулися 50 захисників України.
Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"Ми повертаємо захисників Маріуполя та "Азовсталі", повертаємо полонених, які були в Оленівці, поранених, зокрема, у боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках", - написав Єрмак.
За його словами, це велика робота, яка триває щодня.
“Ми працюватимемо до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Усі будуть удома”, – додав Єрмак.
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