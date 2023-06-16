Додому в Україну вдалося повернути ще одну депортовану в росію дитину

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що вдалося повернути депортованого у росію хлопчика Микиту.
Чиновник не уточнив, звідки і коли депортували у рф дитину, зазначаючи лише, що зробили це під приводом евакуації.
Мати Микити намагалася сама забрати сина, тож спочатку звернулася за допомогою до недержавної організації. Лубинець каже, що "жодна організація/спільнота не може гарантувати безпеку на території чужої країни і жінка була за крок від того, щоб опинитися за ґратами в росії". Деталі омбудсмен не навів.
Мати Микити намагалася сама забрати сина, тож спочатку звернулася за допомогою до недержавної організації. Лубинець каже, що "жодна організація/спільнота не може гарантувати безпеку на території чужої країни і жінка була за крок від того, щоб опинитися за ґратами в росії". Деталі омбудсмен не навів.
Омбудсмен закликав усіх, кому потрібна допомога у поверненні дітей із росії, звертатися до державних установ.
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