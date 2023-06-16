Додому в Україну вдалося повернути ще одну депортовану в росію дитину

18:49 25 травня Київ, Україна

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що вдалося повернути депортованого у росію хлопчика Микиту.

Чиновник не уточнив, звідки і коли депортували у рф дитину, зазначаючи лише, що зробили це під приводом евакуації.



Мати Микити намагалася сама забрати сина, тож спочатку звернулася за допомогою до недержавної організації. Лубинець каже, що "жодна організація/спільнота не може гарантувати безпеку на території чужої країни і жінка була за крок від того, щоб опинитися за ґратами в росії". Деталі омбудсмен не навів.

“З тих випадків, які зараз відомі, росія практикує 2-3-добові затримання наших громадян, які намагаються власними силами (або за допомогою недержавних організацій) повернути своїх рідних додому. Є побоювання, що така практика може використовуватись і в білорусі”, – каже Лубинець.

Омбудсмен закликав усіх, кому потрібна допомога у поверненні дітей із росії, звертатися до державних установ.