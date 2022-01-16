Домашніх улюбленців доведеться ставити на облік

Незабаром Верховна Рада України може прийняти законопроєкт №3796, який розширить список тварин, що утримуються в неволі, яких необхідно обов'язково реєструвати. Причому робити це потрібно буде через приватних посередників, що спричинить додаткові грошові витрати для власників кішок, собак і навіть папужок.
Про це повідомила громадська організація Ліга антітраста в соцмережі.
За її даними, зареєстрований в липні законопроєкт №3796 може розширити перелік тварин, яких необхідно поставити на облік: не тільки велику рогату худобу, а й домашніх вихованців - собак, кішок, папуг і навіть хом'яків.
Експерти звернулися до Національного агентства запобігання корупції та Антимонопольного комітету із закликом дати свої висновки щодо цього законопроєкту.
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