Домашніх улюбленців доведеться ставити на облік

17:34 02 вересень Київ, Україна

Незабаром Верховна Рада України може прийняти законопроєкт №3796, який розширить список тварин, що утримуються в неволі, яких необхідно обов'язково реєструвати. Причому робити це потрібно буде через приватних посередників, що спричинить додаткові грошові витрати для власників кішок, собак і навіть папужок.

Про це повідомила громадська організація Ліга антітраста в соцмережі.

За її даними, зареєстрований в липні законопроєкт №3796 може розширити перелік тварин, яких необхідно поставити на облік: не тільки велику рогату худобу, а й домашніх вихованців - собак, кішок, папуг і навіть хом'яків.

"Реєстрація триватиме через приватних посередників, які навряд чи будуть займатися такою діяльністю безкоштовно, і, щоб поставити на облік, вам потрібно буде цим "прокладкам" заплатити гроші", - підкреслюють в Лізі антітраста.

Експерти звернулися до Національного агентства запобігання корупції та Антимонопольного комітету із закликом дати свої висновки щодо цього законопроєкту.