Геть гендерні стереотипи: в Україні стартував проєкт "Бийся як дівчина"

14:03 10 грудня Київ, Україна

Немає різниці, в якій сфері ти працюєш, скільки тобі років і який гендер ти для себе вибереш. Всі ми прагнемо відчувати себе безпечно і робити для цього все можливе.



В Україні стартувала нова кампанія проти гендерних стереотипів "Бийся як дівчина". В Україні стартувала нова кампанія проти гендерних стереотипівМетою кампанії є надання молодим жінкам і дівчатам корисних порад щодо правової і сексуальної безпеки та фізичного самозахисту від гендерно-обумовленого насильства під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться в пресрелізі, оприлюдненому представництвом ООН в Україні.

"Гендерне і домашнє насильство є порушенням прав людини. Гендерні стереотипи підживлюють цю проблему. Забезпечення молоді, зокрема, дівчат і молодих жінок, необхідними ресурсами проти насильства, а також надання їм інструментів для руйнування стереотипів є ключовим фактором на шляху до більш демократичного, безпечного і процвітаючого майбутнього. Не може бути кращої назви для цієї кампанії, ніж #fightlikeagirl# БийсяЯкДівчина, і ЄС радий підтримати ООН Жінки, ЮНФПА і Gender Stream як представників українського громадянського суспільства в її реалізації", - зазначив керівник відділу економічного співробітництва, соціального та регіонального розвитку представництва ЄС в Україні Мартін Шредер.

Повідомляється, що кампанія є частиною глобальної кампанії 16 днів активізму проти насильства щодо жінок і дівчат, яка проводиться щорічно з 25 листопада, Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок, до 10 грудня, Дня прав людини.



Проєкт "Бийся як дівчина" представить п'ятнадцять розважальних і пояснювальних відеороликів, які розвінчають стереотипи щодо жінок і дівчат, навчать аудиторію визначати різні форми насильства і розуміти деякі форми кіберзлочинів, особливо небезпечних для жінок і дівчат.



Так, герої і героїні відео розкажуть про згоду на секс, сексуальну безпеку під час пандемії COVID-19 і розуміння токсичних відносин.



Серія відео про самооборону, створена в партнерстві з Національною поліцією України, навчить жінок і дівчат діяти у відповідь на напади кривдника і дасть поради щодо безпечного порятунку.