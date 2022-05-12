Геть гендерні стереотипи: в Україні стартував проєкт "Бийся як дівчина"

Немає різниці, в якій сфері ти працюєш, скільки тобі років і який гендер ти для себе вибереш. Всі ми прагнемо відчувати себе безпечно і робити для цього все можливе.
В Україні стартувала нова кампанія проти гендерних стереотипів "Бийся як дівчина". Метою кампанії є надання молодим жінкам і дівчатам корисних порад щодо правової і сексуальної безпеки та фізичного самозахисту від гендерно-обумовленого насильства під час пандемії COVID-19.
Про це йдеться в пресрелізі, оприлюдненому представництвом ООН в Україні.
Повідомляється, що кампанія є частиною глобальної кампанії 16 днів активізму проти насильства щодо жінок і дівчат, яка проводиться щорічно з 25 листопада, Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок, до 10 грудня, Дня прав людини.
Проєкт "Бийся як дівчина" представить п'ятнадцять розважальних і пояснювальних відеороликів, які розвінчають стереотипи щодо жінок і дівчат, навчать аудиторію визначати різні форми насильства і розуміти деякі форми кіберзлочинів, особливо небезпечних для жінок і дівчат.
Так, герої і героїні відео розкажуть про згоду на секс, сексуальну безпеку під час пандемії COVID-19 і розуміння токсичних відносин.
Серія відео про самооборону, створена в партнерстві з Національною поліцією України, навчить жінок і дівчат діяти у відповідь на напади кривдника і дасть поради щодо безпечного порятунку.
Проєкт "Бийся як дівчина" представить п'ятнадцять розважальних і пояснювальних відеороликів, які розвінчають стереотипи щодо жінок і дівчат, навчать аудиторію визначати різні форми насильства і розуміти деякі форми кіберзлочинів, особливо небезпечних для жінок і дівчат.
Так, герої і героїні відео розкажуть про згоду на секс, сексуальну безпеку під час пандемії COVID-19 і розуміння токсичних відносин.
Серія відео про самооборону, створена в партнерстві з Національною поліцією України, навчить жінок і дівчат діяти у відповідь на напади кривдника і дасть поради щодо безпечного порятунку.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі