Борги населення за послуги ЖКГ списуватися не будуть

08:05 14 вересень Київ, Україна

Борги населення за послуги ЖКГ, які в період карантину виросли до 45 млрд грн, списуватися не будуть. Про це заявила глава підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймистер.



"У цьому році в принципі ситуація нестандартна через COVID і те рішення, яке було прийнято урядом, щоб дозволити людям не платити за комунальні послуги. Точніше, це була опція не накладати штрафні санкції на побутових споживачів за несплату і заборонити їх відключення. Але це призвело до того, що багато споживачів подумали, що це означає, що за комунальні послуги можна не платити", - розповіла Буймистер.



Вона підкреслила, що несплата населення за всі комунальні послуги вже досягла "захмарної" суми в 45 млрд грн. Вдіяти комунальники з неплатниками нічого не можуть - ні відключити їх, ні нарахувати штрафи, при цьому економічні можливості і у споживачів, і у самих підприємств погіршуються.



"Ця проблема буде наростати. Тут необхідні якісь системні рішення, але всі вони хворобливі. Адже навіть після закінчення карантину - ці борги "приросли" - і що з ними робити? Їх потрібно повертати. Населенню ж не буде списуватися ця заборгованість", - вважає нардеп.



За борги по ЖКГ хочуть посилити покарання: величезні штрафи і арешт майна. Законопроєкт №3613 рекомендований Раді.



Вона вказує, що згідно з соціологічним опитуванням Центру Разумкова, українці не бажають списання боргів, бачачи в цьому порушення соціальної справедливості.



"Одні оплачували, а інші - ні. Значить, або всі повинні оплачувати, або ніхто. Або ми повинні дарувати енергоносії народу України та говорити, що вони повинні бути безкоштовними. Всі повинні відповідально розраховуватися за комунальні послуги. А як зробити так, щоб люди борги почали віддавати - люди, у яких грошей і так немає?"- задається питанням глава підкомітету.



Вона вважає, що розв’язання цієї проблеми знаходиться далеко за межами тільки енергетики та вимагає комплексного підходу.



"Тільки через стимулювання економіки, створення робочих місць і шляхом системного підходу до виходу з кризи, який вже не в площині сфери енергетики, а більше в площині нашої спільної економічної стратегії держави, і розуміння, як ми шляхом правильної монетарної, економічної, фіскальної політики все-таки виведемо країну з кризи", - резюмує Буймистер.



