Документальний фільм "Маріуполь. Невтрачена надія" покажуть у 40 містах світу

17:14 22 серпня Київ, Україна

Щоб зберегти у пам'яті поколінь спогади про війну очима простих людей, у 40 містах світу покажуть фільм «Маріуполь. Невтрачена надія».

Про це повідомляє Об'єднання українських продюсерів.



Це буде 40 міст, подібних до Маріуполя за кількістю населення, а також за наявністю портів або промислового виробництва. Фільм покажуть у Балтиморі (США), Брно (Чехія), Гапнарфьордурі (Ісландія), Утрехті (Нідерланди), Таллінні (Естонія).

"У фільмі – свідчення п'яти очевидців війни росії проти України. "Маріуполь. Невтрачена надія" — спокійне документальне свідчення очевидців війни, наскільки може бути спокійним фільм про ці події. Кіно не містить страшних кадрів, не чинить емоційного тиску на глядача", – кажуть автори проєкту.

Це буде прем'єра фільму, яка пройде паралельно із прем'єрним показом в Україні.