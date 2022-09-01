Документальний фільм "Маріуполь. Невтрачена надія" покажуть у 40 містах світу

Щоб зберегти у пам'яті поколінь спогади про війну очима простих людей, у 40 містах світу покажуть фільм «Маріуполь. Невтрачена надія».
Про це повідомляє Об'єднання українських продюсерів.
Це буде 40 міст, подібних до Маріуполя за кількістю населення, а також за наявністю портів або промислового виробництва. Фільм покажуть у Балтиморі (США), Брно (Чехія), Гапнарфьордурі (Ісландія), Утрехті (Нідерланди), Таллінні (Естонія).
Це буде 40 міст, подібних до Маріуполя за кількістю населення, а також за наявністю портів або промислового виробництва. Фільм покажуть у Балтиморі (США), Брно (Чехія), Гапнарфьордурі (Ісландія), Утрехті (Нідерланди), Таллінні (Естонія).
Це буде прем'єра фільму, яка пройде паралельно із прем'єрним показом в Україні.
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