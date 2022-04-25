Домовленостей про гумкоридори з "Азовсталі" на сьогодні немає, — Верещук

17:39 25 квітня Київ, Україна

Сьогодні окупанти вкотре заявили про існування коридору для виходу цивільних осіб із Азовсталі. Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів раніше не зривали гуманітарні коридори.
 
Про це розповіла віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
"Я знаю, що говорю, тому що за дорученням Президента особисто веду такі переговори і займаюся організацією гуманітарних коридорів", - сказала Верещук.
За її словами, важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленістю обох сторін.. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, не є гуманітарним коридором.
"Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогоднішній день, на жаль, домовленостей немає", - сказала Верещук.
Україна звернулася до генерального секретаря ООН Антоніа Гуттереша з проханням виступити ініціатором та гарантом гуманітарного коридору з Азовсталі для цивільних осіб.
"Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Сподіваємось на результативність переговорів генсека ООН із російськими представниками", – додала Верещук.