До кінця року встановлять 200 камер автофіксації порушень
18:48 07 серпень Київ, Україна
Мінінфраструктури до кінця року планує встановити на українських дорогах 200 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це під час брифінгу в п'ятницю повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій
"Не забуваємо, будуючи дороги, і про компоненті безпеки. Нагадаю, що кожен рік ми маємо дуже прикру статистику за кількістю загиблих на дорогах. Невтішна ця статистика
. З року в рік ми маємо кількість втрат значно більше, ніж під час антитерористичної операції в зоні ООС. І саме для цього амбітно реалізується вже, власне, на максимальних швидкостях проект з безпеки доріг - на 83%, я думаю, що до 100% доведемо в цьому році - по реалізації безпеки компонентів. А це саме автоматична фото- і відеофіксація, яка з червня місяця цього року заробила, і вже 50 камер обладнані ", - зазначив Криклій.
Камери оснащені якраз у Львівській та Київській областях, уточнив він.
"Наша мета до кінця року - ще 200 камер встановити автоматичної фото- і відеофіксації, тому насправді дорога якісна, дорога швидка - це, в тому числі, і виклик перед нашими водіями, так як відразу з'являється бажання трохи підвищити швидкість, а це наражає на небезпеку як себе, так і близьких. Саме для того, щоб цього не відбувалося, - автоматична фото- і відеофіксація. Крім того, це пішохідні переходи, це освітлення автономне, інші в рамках безпеки дорожнього руху проекти, які позволют не тільки нам побудувати дороги, а й, власне, захищати життя на цих дорогах ", - зазначив міністр.
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