До кінця року встановлять 200 камер автофіксації порушень

Мінінфраструктури до кінця року планує встановити на українських дорогах 200 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це під час брифінгу в п'ятницю повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій

Камери оснащені якраз у Львівській та Київській областях, уточнив він.

"Наша мета до кінця року - ще 200 камер встановити автоматичної фото- і відеофіксації, тому насправді дорога якісна, дорога швидка - це, в тому числі, і виклик перед нашими водіями, так як відразу з'являється бажання трохи підвищити швидкість, а це наражає на небезпеку як себе, так і близьких. Саме для того, щоб цього не відбувалося, - автоматична фото- і відеофіксація. Крім того, це пішохідні переходи, це освітлення автономне, інші в рамках безпеки дорожнього руху проекти, які позволют не тільки нам побудувати дороги, а й, власне, захищати життя на цих дорогах ", - зазначив міністр.