До кінця року сервіс е-Малятко буде доступний по всій країні

13:38 20 жовтня Київ, Україна

Комплексний сервіс e-Maliatko буде доступний онлайн на порталі Diia (Action) по всій Україні до кінця 2020 року.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Замість відвідування 11 державних установ і збору 37 різних документів, батьки можуть отримати всі необхідні послуги для новонародженого на порталі Diia за 20 хвилин і не виходячи з дому.

«Ми не оцифровуємо документи радянських часів. Здається, що 30 років держава робила все, щоб ускладнювати життя людям. Зараз ми його спрощуємо. Ми кардинально міняємо підхід до надання послуг. Цей процес називається реінжинірингом. Це пов'язано з тим, що Міністерству цифрової трансформації вдалося об'єднати 9 сервісів в e-Maliatko і надати їх онлайн в одному додатку», - каже Михайло Федоров.

Тепер послуга е-Малятко доступна онлайн в 139 населених пунктах 15 областей: Волинь, Дніпро, Житомир, Івано-Франківськ, Кіровоград, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Тернопіль, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, м.Київ.

Щоб зробити сервіс e-Maliatko доступним онлайн для всіх українців, Міністерство цифрової трансформації працює над впровадженням електронних медичних свідоцтв про народження у всіх пологових будинках.



Щоб скористатися комплексом обслуговування e-Maliatko онлайн, необхідно мати кваліфікований електронний підпис, який також можна отримати онлайн, наприклад, в державному ПриватБанку. Вся доступна інформація про громадянина буде автоматично розміщена в електронному кабінеті громадянина. Користувачеві досить заповнити порожні поля заявки - це можуть зробити і мама, і батько дитини.



Завдяки e-Maliatko на порталі Diia батьки можуть отримати до 10 державних послуг. 2 з них базові - державна реєстрація народження, за результатами якої видається свідоцтво про народження дитини.

Ще 7 послуг залишаються необов'язковими: привласнення ідентифікаційного номера платника податків (ІПН), запис в демографічний регістр з присвоєнням унікального реєстраційного номера (урн), визначення громадянства України для дитини, реєстрація за місцем проживання, внесення інформації до реєстру пацієнтів, призначення допомоги при пологах для багатодітної сім'ї.

До кінця 2020 року послуга видачі батьківських і дитячих посвідчень особи для багатодітних сімей також буде доступна онлайн.