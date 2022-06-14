До кінця року рф залишать понад 15 тис заможних росіян - дослідження

11:05 14 червня Київ, Україна

Згідно з прогнозом аналітичного агентства Henley & Partners, через вторгнення в Україну до кінця 2022 року росію залишать понад 15 000 її громадян з активами на суму понад $1 млн.

Прискорення еміграції багатих людей зазвичай передує «розвалу країни», зазначили в агентстві.



Заможні люди емігрують з росії в невпинно зростаючій кількості щороку протягом останнього десятиліття, що є раннім попередженням про поточні проблеми, з якими стикається країна. Історично склалося так, що розвалу великих країн зазвичай передувало прискорення еміграції багатих людей, які часто їдуть першими, оскільки вони мають для цього кошти.



Аналітики звертають увагу, що США та Великобританія стали набагато менш зручними державами для еміграції та проживання багатих росіян — на тлі війни та санкцій їхнє матеріальне становище може викликати юридичні та етичні питання. У зв'язку з цим найпривабливішими країнами для цих цілей будуть ОАЕ, Сінгапур, Ізраїль, Мальта, Монако та Маврикій.



Після початку війни росію залишили багато топменеджерів великих компаній. Наприклад, заступник гендиректора "Аерофлоту" Андрій Панов, гендиректорка "Яндекса" Олена Буніна, віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв. Усі вони засудили вторгнення в Україну, а останній навіть вступив до лав територіальної оборони України. Крім того, з росії поїхав архітектор приватизації і колишній глава РОСНАНО Анатолій Чубайс.

Україна, за прогнозами, зазнає найбільшої втрати заможних осіб у відсотковому відношенні до свого населення: очікується, що до кінця року країну залишать 2800 мільйонерів (або 42% від усіх багатих людей в Україні).