До кінця року 16 поїздів "Інтерсіті+" обладнають терміналами Starlink

11:51 01 червня Київ, Україна

До кінця 2023 року 16 поїздів "Інтерсіті+" планують обладнати терміналами Starlink, повідомили в Мінцифри та "Укрзалізниці".

Наразі близько 40 терміналів Starlink тестують у поїздах класу "Інтерсіті+". Ці поїзди не мають стійкого маршруту та курсують по всій Україні, щоб тестування було максимально повним. Також тестування проводиться на дипломатичних рейсах.

Проміжні результати тестування:

Найкращого результату можна досягти завдяки комбінованій моделі Starlink та мереж LTE (з часткою розподілу трафіку 60% на Starlink та 40% на LTE). Таке з'єднання забезпечує наявність мережі на 97% протягом усього шляху.
 
На один поїзд планують встановлювати чотири термінали Starlink, 10 SIM-карт та по 2 точки доступу в кожному вагоні «Інтерсіті+». Це дозволяє утримувати швидкість на рівні 500 Мб/сек.
 
Згідно з опитуванням, запущеним «Укрзалізницею» в середині квітня, про необхідність Wi-Fi у поїздах говорять майже всі пасажири (99%), а підключенням до мережі активно користується 60%. Більшість опитаних використовують інтернет для соціальних мереж.

Крім того, на українських вокзалах зараз використовується до 50 Starlink. Раніше їх використовували як резервні канали зв'язку, а у Херсоні, наприклад, як основні.