До кінця року 16 поїздів "Інтерсіті+" обладнають терміналами Starlink

11:51 01 червня Київ, Україна





Наразі близько 40 терміналів Starlink тестують у поїздах класу "Інтерсіті+". Ці поїзди не мають стійкого маршруту та курсують по всій Україні, щоб тестування було максимально повним. Також тестування проводиться на дипломатичних рейсах. До кінця 2023 року 16 поїздів "Інтерсіті+" планують обладнати терміналами Starlink , повідомили в Мінцифри та "Укрзалізниці".Наразі близько 40 терміналів Starlink тестують у поїздах класу "Інтерсіті+". Ці поїзди не мають стійкого маршруту та курсують по всій Україні, щоб тестування було максимально повним. Також тестування проводиться на дипломатичних рейсах.



Проміжні результати тестування:



Найкращого результату можна досягти завдяки комбінованій моделі Starlink та мереж LTE (з часткою розподілу трафіку 60% на Starlink та 40% на LTE). Таке з'єднання забезпечує наявність мережі на 97% протягом усього шляху.

На один поїзд планують встановлювати чотири термінали Starlink, 10 SIM-карт та по 2 точки доступу в кожному вагоні «Інтерсіті+». Це дозволяє утримувати швидкість на рівні 500 Мб/сек.

Згідно з опитуванням, запущеним «Укрзалізницею» в середині квітня, про необхідність Wi-Fi у поїздах говорять майже всі пасажири (99%), а підключенням до мережі активно користується 60%. Більшість опитаних використовують інтернет для соціальних мереж.



Крім того, на українських вокзалах зараз використовується до 50 Starlink. Раніше їх використовували як резервні канали зв'язку, а у Херсоні, наприклад, як основні.