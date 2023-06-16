До 979 зросла офіційна кількість поранених через агресію росії дітей

11:57 19 травня Київ, Україна

Офіс Генпрокурора України повідомляє, що понад 1461 дитина постраждала внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. З них 482 дітей загинули, а щонайменше 979 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не остаточні, додали у ОГПУ. Наразі йде їхнє встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 459, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 90, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.



18 травня в результаті обстрілу військом росії села Студенець Сумської області постраждав 14-річний юнак.