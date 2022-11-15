До 600 аварій на добу: в Україні зростає кількість ДТП

13:40 15 листопада Київ, Україна





Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, 15 листопада. В Україні побільшало ДТП під час відключення електроенергії. Зростання динаміки загиблих – 8%, травмованих – 9%.Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, 15 листопада.

Щодня ми можемо фіксувати 400, 500, а іноді навіть до 600 ДТП.. Якщо порівняти дані за жовтень та вересень цього та попереднього року, то ми бачимо зростання динаміки загиблих на 8%, травмованих на 9%”, - розповів він.

Він додав, що правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу із учасниками дорожнього руху.



Щоб водієві було легше розглянути пішохода за 120-130 метрів, потрібно віддавати пріоритет світлому кольору одягу, носити світловідбивачі на взутті чи рюкзаках, також слід одягати світловідбивачі на домашніх вихованців, додав заступник міністра.



Наприкінці жовтня у Верховній раді зареєстрували проект закону №8156. Документом запропоновано запровадити адміністративну відповідальність для пішоходів, що пересуваються по проїжджій частині або узбіччі у темний час доби без використання світловідбивачів (стрічки, наклейки, жилета тощо) або одягу, що має такі елементи.