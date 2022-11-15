До 600 аварій на добу: в Україні зростає кількість ДТП

В Україні побільшало ДТП під час відключення електроенергії. Зростання динаміки загиблих – 8%, травмованих – 9%.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, 15 листопада.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, 15 листопада.
Він додав, що правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу із учасниками дорожнього руху.
Щоб водієві було легше розглянути пішохода за 120-130 метрів, потрібно віддавати пріоритет світлому кольору одягу, носити світловідбивачі на взутті чи рюкзаках, також слід одягати світловідбивачі на домашніх вихованців, додав заступник міністра.
Наприкінці жовтня у Верховній раді зареєстрували проект закону №8156. Документом запропоновано запровадити адміністративну відповідальність для пішоходів, що пересуваються по проїжджій частині або узбіччі у темний час доби без використання світловідбивачів (стрічки, наклейки, жилета тощо) або одягу, що має такі елементи.
Щоб водієві було легше розглянути пішохода за 120-130 метрів, потрібно віддавати пріоритет світлому кольору одягу, носити світловідбивачі на взутті чи рюкзаках, також слід одягати світловідбивачі на домашніх вихованців, додав заступник міністра.
Наприкінці жовтня у Верховній раді зареєстрували проект закону №8156. Документом запропоновано запровадити адміністративну відповідальність для пішоходів, що пересуваються по проїжджій частині або узбіччі у темний час доби без використання світловідбивачів (стрічки, наклейки, жилета тощо) або одягу, що має такі елементи.
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