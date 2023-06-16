До 1019 зросла кількість поранених через агресію рф дітей

10:05 16 червня Київ, Україна

Станом на ранок 16 червня понад 1507 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 488 дітей загинули та понад 1019 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 464, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 81, Чернігівській – 71, Луганській – 67.