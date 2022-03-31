До 14 липня громадський транспорт Києва перейде на е-квитки

18:49 02 липня Київ, Україна

Київпастранс повідомив, що паперові квитки для проїзду в громадському транспорті столиці остаточно вийдуть з обігу з 14 липня.

"У комунальному підприємстві першим на е-квиток перейшов фунікулер - з 14 вересня 2020 року. З 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамвая, 1 листопада - на міській електричці. З 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці", - повідомляє Київпастранс.

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів в міських автобусах, тролейбусах і трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня. Зараз йде роз'яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.



В цей час громадський транспорт Києва працює без кондукторів. Вони отримали пропозицію перейти на посаду контролера або інші вакансії на підприємстві. Тільки за вчорашній день близько 370 співробітників прийняли пропозицію перейти в службу контролю, і процес перепрофілювання триває. Всі, хто не продовжив співпрацю з підприємством, повністю отримали вихідну допомогу.



Також на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за неоплачений проїзд становить 160 гривень. Для посилення якості роз'яснювальної роботи підприємство звернулося в поліцію.