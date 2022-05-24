«ДНР» сплагіатила «Укрпошту» та випустила свою поштову марку

19:06 24 травня Киев, Украина

На території окупованого Донецька оголосили про вихід поштової марки №286 "Захід сонця нацизму", повідомляє "Пошта Донбасу". Стверджується, що марку випустили "на підтримку денацифікації України".

На марці зображено рашистську букву «Z» із замиленим символом полку «Азов» на тлі заводу «Азовсталь» у Маріуполі, який окупанти так і не змогли завоювати.

Тираж марки - 10 тис. екземплярів. Крім цього, випустили 2 тис. листівок з аналогічним малюнком. 24 травня відбулася процедура гасіння, на штемпелі першого дня одне слово - "Денацифікація".

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