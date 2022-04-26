Дніпропетровщина: майстри петриківського розпису розмалювали зупинки

17:40 26 липня Київ, Україна

Громадська організація «Майстри петриківського розпису» подарувала жителям сіл Дмитрівка, Богуслав, Троїцьке і Слов'янка, а також всім гостям Дніпропетровської області, які будуть проїжджати автодорогою М-30 Стрий-Ізварине, свою творчість - чотири автобусні зупинки, розмальовані петриківським розписом.



На черзі ще три зупинки - в селах Троїцьке і Залізничне.

Відзначається, що в творчому процесі взяли участь кращі майстри петриківського розпису Людмила Горбуля - заслужений майстер народної творчості України, Іван Дмитрюк, Олеся Статива, Юлія Груніста і учениця ПТУ №79 Світлана Самойленко. Організатор - голова громадської організації «Майстри петриківського розпису» Микола Іщук.

Звертається увага на те, що такі творчі акції сприяють популяризації петриківського розпису. А Дніпропетровська область стає від цього все красивішою і впізнаванішою, адже петриківський розпис - це візитна картка краю.