Дніпро продовжив карантин ще на 2 місяці

06:41 29 квітень Київ, Україна

Міська влада Дніпра прийняла рішення про продовження карантинних обмежень ще на два місяці, таким чином, він буде діяти до 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.



Учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак в той самий час молодша школа і дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.



Крім того, в Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів. При цьому кафе, бари і ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їхня робота заборонена, крім адресної доставки і роботи навинос.



Пільговий проїзд у громадському транспорті буде діяти тільки з 10:00 до 15:00.



У Дніпрі все ж частково послабили карантинні обмеження. Студентам, які закінчують медичні навчальні заклади, дозволили відвідати один масовий захід, а саме - складання основного кваліфікаційного іспиту.