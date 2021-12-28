Дніпро продовжив карантин ще на 2 місяці

Міська влада Дніпра прийняла рішення про продовження карантинних обмежень ще на два місяці, таким чином, він буде діяти до 30 червня.
Про це повідомляє пресслужба міськради Дніпра.
Учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак в той самий час молодша школа і дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.
Крім того, в Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів. При цьому кафе, бари і ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їхня робота заборонена, крім адресної доставки і роботи навинос.
Пільговий проїзд у громадському транспорті буде діяти тільки з 10:00 до 15:00.
У Дніпрі все ж частково послабили карантинні обмеження. Студентам, які закінчують медичні навчальні заклади, дозволили відвідати один масовий захід, а саме - складання основного кваліфікаційного іспиту.
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