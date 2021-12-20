Дніпро продовжив дію карантину

06:45 13 квітень Київ, Україна

З метою запобігання поширенню COVID-19 на території міста Дніпро, комісія з питань ТЕБ І НС продовжила карантин до 30 квітня.

Про це повідомляється на сайті міськради.



Заборона на роботу дискотек і нічних клубів продовжена. Кафе, бари і ресторани працюють з санітарними обмеженнями до 00:00, а після - тільки навинос або адресною доставкою.



Влада рекомендувала комунальним установам знайти можливість організувати пріоритетне обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.



Рішення про «погодинні пільги» на проїзд в громадському транспорті залишається в силі. Пільговики можуть їздити по пільгах тільки з 10:00 до 15:00.



Школярі 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Школярі початкових класів, як і дитячі садки, навчатимуться в звичайному режимі.