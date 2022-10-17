Дмитро Дікусар просить українців закупити для фронту рації

09:46 17 жовтня Київ, Україна

Український танцюрист Дмитро Дікусар, який після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ, звернувся до українців. Пост він опублікував у Instagram.

Зірка повідомив, що йому із побратимами терміново потрібно більше рацій. З його слів, від якості зв'язку залежить злагодженість дій підрозділів.

"Все, що лежить перед тобою на долонях життя, виявилося там невипадково. Не сумнівайся у цьому. Якщо перед тобою "страва життя", яка тобі не подобається, з'їж її, щоб з'ясувати, що це таке і чому вона тут з'явилася. Потім рухайся далі. Я знаю, як втомилися українці та розумію, яку переоцінку цінностей пройшов кожен із нас. Але саме разом ми зможемо перетравити цю жахливу „страву життя“ та звільнити місце для чогось нового. Зараз нам із побратимами терміново і вкрай потрібно більше рацій. Від якості зв'язку залежить злагодженість дій підрозділів. А це дуже важливо для успішності виконання бойового завдання та запобігання додатковим втратам. Якщо хтось має можливість допомогти з пошуком DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишіть мені. А всім, хто захоче допомогти зібрати на них гроші, я буду вдячний за 10 гривень та репост. Нехай вас Бог береже, але й ви бережіть себе! Обійняв! Все буде Україна", – написав Дикусар.

Нагадаємо, раніше Дікусар повідомив про смерть побратима. Він загинув під час виконання бойового завдання.