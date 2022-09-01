Для мешканців Криму готують евакуаційні маршрути – ОП

Про це у вівторок, 30 серпня, повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для мешканців окупованого Криму, які бажають залишити півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися подалі від військових об'єктів та перевірити укриття", - написав він у Twitter.