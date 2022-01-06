Для українських школярів розробили "Уроки пам'яті Чорнобиля"

18:54 26 квітень Київ, Україна

Група педагогів в партнерстві з Нацмузеєм «Чорнобиль» та Європейським інститутом Чорнобиля, розробила матеріали в сучасному форматі традиційних уроків пам'яті Чорнобиля для учнів з 1 по 11 клас.

Оновлення, які були внесені в програму, стосуються, наприклад, змісту, в зв'язку з появою нової інформації з розсекречених документів КДБ. Змінився і формат подачі - тепер це відеоуроки тривалістю близько 15 хвилин, викладені в YouTube для вільного користування. Залежно від віку, на уроках розкриваються не тільки наслідки радіаційного забруднення, а й медичні та соціальні наслідки аварії на ЧАЕС, в яких сьогодні живемо ми і в яких будуть жити наші нащадки.

У старших класах ведучі розглядають політичні передумови і вплив трагедії на становлення незалежної України. Особлива увага приділяється її інформаційній складовій - пропаганді, фейкам і маніпуляціям з боку влади СРСР, які безпосередньо вплинули на кількість жертв трагедії.





Починаючи з 26 квітня вчителі можуть легко організувати перегляд будь-якого з одинадцяти уроків для своїх учнів. Для цього їм достатньо зайти на сайт chornobyllessons.com . Судячи з відгуків, вчителі відеоуроками задоволені.

"Відеоурок повинен бути динамічним, заохочувати до роздумів, мотивувати до відповідальної поведінки - ми сподіваємося, саме такі всі 11 відео, - каже освітня менеджерка проєкту Ольга Дудар. - Це мініпроєкти, різні, але об'єднані спільною метою - трансформувати досвід аварії на ЧАЕС у важливі висновки, які змусять молоде покоління дбати про навколишнє середовище і бути відповідальними".

Копітка робота над оновленням програми відбувалася поетапно. Після розробки методичного матеріалу з урахуванням вікових особливостей учнів 1-11 класів, проходило затвердження матеріалу Радою експертів проєкту, серед яких - представники Національного музею "Чорнобиль", вчені, ліквідатори та працівники ЧАЕС та Чорнобильської зони відчуження.

Благодійну участь в проєктах взяли відомі українські теле- і радіоведучі: Володимир Остапчук, Олександр Преподобний і Артем Неба, які спробували себе в ролі вчителів молодшої, середньої та старшої школи відповідно.