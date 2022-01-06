Для українських школярів розробили "Уроки пам'яті Чорнобиля"

Група педагогів в партнерстві з Нацмузеєм «Чорнобиль» та Європейським інститутом Чорнобиля, розробила матеріали в сучасному форматі традиційних уроків пам'яті Чорнобиля для учнів з 1 по 11 клас.
Оновлення, які були внесені в програму, стосуються, наприклад, змісту, в зв'язку з появою нової інформації з розсекречених документів КДБ. Змінився і формат подачі - тепер це відеоуроки тривалістю близько 15 хвилин, викладені в YouTube для вільного користування. Залежно від віку, на уроках розкриваються не тільки наслідки радіаційного забруднення, а й медичні та соціальні наслідки аварії на ЧАЕС, в яких сьогодні живемо ми і в яких будуть жити наші нащадки.
У старших класах ведучі розглядають політичні передумови і вплив трагедії на становлення незалежної України. Особлива увага приділяється її інформаційній складовій - пропаганді, фейкам і маніпуляціям з боку влади СРСР, які безпосередньо вплинули на кількість жертв трагедії.
Починаючи з 26 квітня вчителі можуть легко організувати перегляд будь-якого з одинадцяти уроків для своїх учнів. Для цього їм достатньо зайти на сайт chornobyllessons.com. Судячи з відгуків, вчителі відеоуроками задоволені.
Копітка робота над оновленням програми відбувалася поетапно. Після розробки методичного матеріалу з урахуванням вікових особливостей учнів 1-11 класів, проходило затвердження матеріалу Радою експертів проєкту, серед яких - представники Національного музею "Чорнобиль", вчені, ліквідатори та працівники ЧАЕС та Чорнобильської зони відчуження.
Благодійну участь в проєктах взяли відомі українські теле- і радіоведучі: Володимир Остапчук, Олександр Преподобний і Артем Неба, які спробували себе в ролі вчителів молодшої, середньої та старшої школи відповідно.
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