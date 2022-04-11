Для українців знято заборону на в'їзд до країн Євросоюзу

Завдяки низьким показникам інфікування коронавірусом, Україна з 15 липня увійде в список країн, яким дозволено в'їзд в ЄС.
Про це повідомляє в середу, 14 липня, журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк в Twitter.
"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд в ЄС", - пише журналіст.
За його словами, список повинен бути офіційно оновлений 15 липня.
"Молдова, Вірменія та Азербайджан вже в ньому", - додав Йозвяк.
"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд в ЄС", - пише журналіст.
За його словами, список повинен бути офіційно оновлений 15 липня.
"Молдова, Вірменія та Азербайджан вже в ньому", - додав Йозвяк.
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