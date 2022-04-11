Для українців знято заборону на в'їзд до країн Євросоюзу

12:35 14 липня Київ, Україна

Завдяки низьким показникам інфікування коронавірусом, Україна з 15 липня увійде в список країн, яким дозволено в'їзд в ЄС.

Про це повідомляє в середу, 14 липня, журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк в Twitter.



"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд в ЄС", - пише журналіст.



За його словами, список повинен бути офіційно оновлений 15 липня.



"Молдова, Вірменія та Азербайджан вже в ньому", - додав Йозвяк.