Для учнів 7-9 класів відновлюють практику телеуроків

За інформацією директорки Департаменту освіти і науки Києва Олени Фіданян, з 3 листопада відновлюється практика теле- і онлайн-уроків для учнів 7-9 класів.
За її словами, до проєкту залучили кращих вчителів столичних шкіл, ліцеїв і гімназій. Також вести заняття будуть викладачі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Транслювати уроки буде телеканал "Київ", а також на сторінках в Facebook і YouTube з 3 листопада. Час виходу уроків: 10:30, 11:30 і 12:30.
Розклад ефірів на 3-6 листопада
Транслювати уроки буде телеканал "Київ", а також на сторінках в Facebook і YouTube з 3 листопада. Час виходу уроків: 10:30, 11:30 і 12:30.
Розклад ефірів на 3-6 листопада
3 листопада
7-й клас: хімія;
8-й клас: зарубіжна література;
9-й клас: право.
4 листопада
7-й клас: біологія;
8-й клас: хімія;
9-й клас: українська мова.
5 листопада
7-й клас: трудове навчання;
8-й клас: українська література;
9-й клас: хімія.
6 листопада
7-й клас: географія;
8-й клас: українська література;
9-й клас: історія України.
7-й клас: хімія;
8-й клас: зарубіжна література;
9-й клас: право.
4 листопада
7-й клас: біологія;
8-й клас: хімія;
9-й клас: українська мова.
5 листопада
7-й клас: трудове навчання;
8-й клас: українська література;
9-й клас: хімія.
6 листопада
7-й клас: географія;
8-й клас: українська література;
9-й клас: історія України.
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