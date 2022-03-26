Для учнів 7-9 класів відновлюють практику телеуроків

10:04 03 листопада Київ, Україна

За інформацією директорки Департаменту освіти і науки Києва Олени Фіданян, з 3 листопада відновлюється практика теле- і онлайн-уроків для учнів 7-9 класів.

"Ми повертаємо телеуроки в ширшому форматі. Планується відзняти 200 для учнів 7, 8, 9-х класів. Цього разу, крім основних предметів, запланована трансляція уроків мистецтва, художньої культури, французької мови, правознавства, трудового навчання", - написала Фіданян.

За її словами, до проєкту залучили кращих вчителів столичних шкіл, ліцеїв і гімназій. Також вести заняття будуть викладачі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.



Транслювати уроки буде телеканал "Київ", а також на сторінках в Facebook і YouTube з 3 листопада. Час виходу уроків: 10:30, 11:30 і 12:30.



Розклад ефірів на 3-6 листопада

3 листопада

7-й клас: хімія;

8-й клас: зарубіжна література;

9-й клас: право.



4 листопада

7-й клас: біологія;

8-й клас: хімія;

9-й клас: українська мова.



5 листопада

7-й клас: трудове навчання;

8-й клас: українська література;

9-й клас: хімія.



6 листопада

7-й клас: географія;

8-й клас: українська література;

9-й клас: історія України.