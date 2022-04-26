Для учнів 1-4 класів змінять систему оцінювання знань

19:49 26 липня Київ, Україна

Міносвіти змінить систему оцінювання знань для школярів 1-4 класів, так, бальну систему оцінювання замінять на вербальну або рівневу оцінку.

Відповідний наказ і текст рекомендацій опублікований на сайті МОН в понеділок, 26 липня.

"Однією з ключових змін в оцінці є підхід до вираження оцінки. На заміну узагальненої бальної оцінки навчальних досягнень учнів з предмета/курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованого курсу, яка крім оціночного судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання", - сказано в повідомленні.

Рекомендації вводять поняття "вербальної оцінки" (оціночне судження) і "рівневої оцінки" (оціночне судження із зазначенням рівня результату).



Вербальну і рівневу оцінку можна висловлювати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендується визначати з урахуванням динаміки його досягнення і позначати буквами - "початковий" (П), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В).



При цьому результати оцінки особистісних досягнень учнів в 1-4 класах рекомендується висловлювати вербальною оцінкою, об'єктивних результатів навчання в 1-2 класах - вербальною оцінкою, в 3-4 класах - або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу.



Нова система дозволяє забезпечити об'єктивність і точність результату оцінювання і покликана допомогти формувати оцінні судження і визначати рівень результату навчання, пояснили в міністерстві.



Крім того, оцінка є конфіденційною інформацією, доступною тільки для учня/учениці і його/її батьків (або осіб, які їх замінюють). Рекомендується враховувати, що формулювання оцінки починається з перших днів навчання в школі і триває постійно.