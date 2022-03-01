Для школярів створили серію коміксів про коронавірус

В рамках кампанії щодо необхідності носити маски та використовувати антисептик, для учнів шкіл створили серію коміксів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ пояснили, що правила зараз є обов'язковими для всіх - і школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами і користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше. У МОЗ також, де зображені коронавірус і супергерой, який роздає медичні маски.