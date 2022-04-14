Для підтримки ЗСУ через "Дію" зібрано понад 260 млн грн

19:46 14 квітня Київ, Україна

Через додаток "Дія" понад 250 тис. українців зібрали на українську армію понад 260 млн грн.



Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.



Наголошується, що донати йдуть у фонд "Повернися живим", який забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами розмінування та іншою високоточною технікою.



За даними міністерства, лише за останній тиждень фонд передав нашим захисникам 3592 технічні засоби та обладнання.



Серед них 88 одиниць тепловізійної, нічної та іншої оптики, 558 засобів зв'язку, 424 ноутбуки, планшети, монітори, 96 квадрокоптерів, 906 бронежилетів, 201 шолом.