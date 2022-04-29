Для оформлення українських віз іноземці будуть здавати біометрію

20:26 28 липня Київ, Україна

В Україні змінилися правила оформлення віз для в'їзду в країну і транзиту, тепер з усіх іноземних громадян збиратимуть біометричні дані.

"Сьогодні Кабінет Міністрів України прийняв постанову про введення збору біометричної інформації іноземців та осіб без громадянства, які будуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України за оформленням віз для в'їзду в Україну", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Зокрема, з 1 січня 2022 року за подачі візового клопотання уповноважені органи будуть здійснювати обов'язкову фіксацію біометричних даних візових заявників (фотографування особи і сканування відбитків пальців обох рук). Дані будуть зберігатися у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі 5 років, після чого знищуватися.



Як відзначили в МЗС, досі оформлення українських віз залишалося єдиною ланкою процесів ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яке не передбачало використання біометричних даних (вони фіксувалися під час прикордонного контролю, оформлення посвідки на проживання і т.п.).



Так, введення фіксації біометричних даних візових заявників усуне цю прогалину і дозволить спростити процедуру ідентифікації/верифікації іноземців та осіб без громадянства під час або після їхнього в'їзду на територію України; удосконалити здійснення компетентними органами України контролю за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства; поліпшити координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики і посилити боротьбу з використанням підроблених документів.



Від кого не вимагатимуть біометричні дані