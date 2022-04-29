Для оформлення українських віз іноземці будуть здавати біометрію

В Україні змінилися правила оформлення віз для в'їзду в країну і транзиту, тепер з усіх іноземних громадян збиратимуть біометричні дані.
Зокрема, з 1 січня 2022 року за подачі візового клопотання уповноважені органи будуть здійснювати обов'язкову фіксацію біометричних даних візових заявників (фотографування особи і сканування відбитків пальців обох рук). Дані будуть зберігатися у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі 5 років, після чого знищуватися.
Як відзначили в МЗС, досі оформлення українських віз залишалося єдиною ланкою процесів ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яке не передбачало використання біометричних даних (вони фіксувалися під час прикордонного контролю, оформлення посвідки на проживання і т.п.).
Так, введення фіксації біометричних даних візових заявників усуне цю прогалину і дозволить спростити процедуру ідентифікації/верифікації іноземців та осіб без громадянства під час або після їхнього в'їзду на територію України; удосконалити здійснення компетентними органами України контролю за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства; поліпшити координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики і посилити боротьбу з використанням підроблених документів.
Від кого не вимагатимуть біометричні дані
- діти до 12 років;
- дипломати;
- особи зі службовими паспортами;
- люди з інвалідністю, у яких неможливо прийняти біометричні дані.
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