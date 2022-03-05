Для мирних жителів Волновахи та Маріуполя відкривають коридори для виходу

З офіційних джерел стало відомо, що сьогодні, 5 березня, о 09:00 відкриваються гуманітарні коридори для виведення мирного населення з Маріуполя та Волновахи.

Відкриття цих життєво-важливих коридорів підтвердив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Раніше повідомлялося, що російська сторона оголосила режим тиші та відкриття гуманітарних коридорів для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи. Проте підтвердження від української сторони не було.

Нагадаємо, що Волноваха на Донеччині перебуває на межі гуманітарної катастрофи, а Маріуполь через обстріл російських військ залишився без тепла, світла, води та зв'язку.