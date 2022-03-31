Для маріупольців створили спеціальний сайт: тут вони можуть розповісти про злочини РФ

17:52 31 березня Київ, Україна





Про це повідомив автор бренду Маріуполя Сергій Родіонов у телеграмі.



Він розповів, що у 2016 році його команда представила проект Бренд Маріуполя, у якому окреслили стратегію розвитку міста. В Україні створено новий сайт , на якому збиратимуть історії маріупольців для фіксації військових злочинів та створення меморіалу жертв російської агресії.Про це повідомив автор бренду Маріуполя Сергій Родіонов у телеграмі.Він розповів, що у 2016 році його команда представила проект Бренд Маріуполя, у якому окреслили стратегію розвитку міста.

"За кілька років Маріуполь перетворився на центр інновацій, експериментів, велику культурну столицю", - сказав Родіонов.

24 лютого 2022 р., з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, Маріуполь став містом жахів та великої гуманітарної катастрофи, місцеві жителі досі перебувають у місті без зв'язку, ховаючись у підвалах. Загалом за місяць тут загинули тисячі людей.