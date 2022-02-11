Для людей з порушенням слуху створили навчальний ролик про поводження з вибухівкою

Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та правоохоронці створили для дітей та дорослих з порушенням слуху навчальний відеоролик про те, як слід поводитися у разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета.
Про це повідомляє ДСНС.
Автори ролика розповіли, що до його створення підштовхнула хвиля "мінувань" у навчальних закладах як Миколаївської, так і інших областей, а інформації про вибухонебезпечні чи підозрілі предмети, яка була б доступна та зрозуміла людям з порушеннями слуху, практично немає.
У відео, яке триває 6 хвилин, розповідають, зокрема:
Про це повідомляє ДСНС.
Автори ролика розповіли, що до його створення підштовхнула хвиля "мінувань" у навчальних закладах як Миколаївської, так і інших областей, а інформації про вибухонебезпечні чи підозрілі предмети, яка була б доступна та зрозуміла людям з порушеннями слуху, практично немає.
У відео, яке триває 6 хвилин, розповідають, зокрема:
- які предмети називають вибухонебезпечними чи підозрілими;
- що слід робити насамперед у разі їхнього виявлення;
- за якими екстреними номерами слід звертатися у разі виявлення таких предметів;
- чого не можна робити в жодному разі, якщо натрапили на них.
Наприкінці січня цього року через постійні повідомлення про мінування у Миколаєві, Черкасах та Бердянську частину навчальних закладів переводили на дистанційне навчання.
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