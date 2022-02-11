Для людей з порушенням слуху створили навчальний ролик про поводження з вибухівкою

14:26 11 лютий Київ, Україна

Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та правоохоронці створили для дітей та дорослих з порушенням слуху навчальний відеоролик про те, як слід поводитися у разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета.



Про це повідомляє ДСНС.



Автори ролика розповіли, що до його створення підштовхнула хвиля "мінувань" у навчальних закладах як Миколаївської, так і інших областей, а інформації про вибухонебезпечні чи підозрілі предмети, яка була б доступна та зрозуміла людям з порушеннями слуху, практично немає.



У відео, яке триває 6 хвилин, розповідають, зокрема:

які предмети називають вибухонебезпечними чи підозрілими;

що слід робити насамперед у разі їхнього виявлення;

за якими екстреними номерами слід звертатися у разі виявлення таких предметів;

чого не можна робити в жодному разі, якщо натрапили на них.

Наприкінці січня цього року через постійні повідомлення про мінування у Миколаєві, Черкасах та Бердянську частину навчальних закладів переводили на дистанційне навчання.