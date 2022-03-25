Для іноземців продовжені терміни зарахування до ВНЗ

У зв'язку зі сформованою епідеміологічною ситуацією Міністерство освіти продовжило терміни зарахування іноземних студентів до вищих навчальних закладів України.
Про це повідомив в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет в понеділок, 2 листопада.
Він зазначив, що терміни зарахування іноземців до ВНЗ були продовжені до 15 грудня 2020 року і 15 квітня 2021 року. Крім того, майже всім іноземним студентам дозволили навчатися дистанційно.
За словами в.о. міністра, дистанційно забороняється навчатися лише іноземним студентам за спеціальністю "охорона здоров'я".
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