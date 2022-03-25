Для іноземців продовжені терміни зарахування до ВНЗ

11:11 02 листопада Київ, Україна

У зв'язку зі сформованою епідеміологічною ситуацією Міністерство освіти продовжило терміни зарахування іноземних студентів до вищих навчальних закладів України.

Про це повідомив в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет в понеділок, 2 листопада.



Він зазначив, що терміни зарахування іноземців до ВНЗ були продовжені до 15 грудня 2020 року і 15 квітня 2021 року. Крім того, майже всім іноземним студентам дозволили навчатися дистанційно.

"У зв'язку з карантинними обмеженнями і епідеміологічною ситуацією МОН продовжило терміни зарахування іноземців в установи вищої освіти України в 2020/2021 навчальному році двічі на рік: до 15 грудня 2020 року і 15 квітня 2021", - написав Шкарлет.

За словами в.о. міністра, дистанційно забороняється навчатися лише іноземним студентам за спеціальністю "охорона здоров'я".