Для громадян України змінилися правила перетину кордону. Знову потрібен закордонний паспорт

20:33 18 квітня Київ, Україна

Представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що внесено зміни до правил перетину кордону, тепер українцям для виїзду з країни потрібен закордонний паспорт.

«Хочу зазначити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду №57, де в тому числі вказано перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам, що такий паспортний документ, як внутрішній паспорт, не передбачений», — сказав він.

Також представник Державної прикордонної служби зазначив, що у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи.. Тоді було дозволено пропускати людей або за внутрішніми документами або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особистість.

Наразі такої авральної ситуації немає.



За словами Демченка, якщо людина їде із зони бойових дій, тоді прикордонники самостійно приймають рішення залежно від ситуації.