Для дітей, які зазнали психологічної травми під час війни, створили безкоштовний реабілітаційний табір в Іспанії

19:28 19 вересня Київ, Україна

Діти з гарячих точок України, які через війну стали свідками вбивств або втратили когось із рідних, можуть пройти психологічну реабілітацію у таборі Gen.Camp. Він розташований в Іспанії та є безкоштовною ініціативою громадської організації Gen.Ukrainian.



Про це повідомила засновниця проекту Оксана Лебедєва.

“Ці діти стали свідками вбивств, втратили обох чи одного з батьків, пережили жах окупації, вижили під ракетними обстрілами та потребують якнайшвидшої психологічної допомоги. Трагічні історії деяких із них добре відомі українцям і за кордоном", – зазначає засновник проекту.

Програма психологічного оновлення триває 30 днів. За цей час діти проходять когнітивно-поведінкову терапію, арттерапію,

анімалотерапію (з тваринами) та терапію апаратом Tomatis за індивідуальними програмами.

Вони можуть проходити психологічну реабілітацію як у групах, і індивідуально. Все залежить від потреб конкретної дитини. За кожним із них закріплений окремий фахівець, який створює його психологічний профіль, а також педагогічну програму реабілітації.



У таборі дітям допомагають навчитися жити у новій реальності психотерапевти України та Ізраїлю, які спеціалізуються саме на дитячій психотравмі. Команда психотерапевтів, педагогів та наставників працює за державними протоколами МОЗ та розробляє авторські програми лікування дитячої психотравми.

“Психотерапевти зазначають, що лише за перші 10 днів бачать ефективність програм: у дітей значно знизився рівень тривожності, нормалізувався сон та індивідуальні прояви травми. Це говорить про те, що гнучка дитяча психіка здатна відновити майже 100%”, – заявляє Лебедєва.

Наразі перші 30 дітей віком від 6 до 12 років уже проходять психологічну реабілітацію.