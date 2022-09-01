Для боротьби з дезінформацією про українських біженців у Польщі, Чехії та Словаччині проведуть спеціальну кампанію

Дочірня компанія американської Google Jigsaw запустить кампанію з протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії.
Про це повідомляє Reuters.
Психологи з Кембриджського та Брістольського університетів, які співпрацювали з компанією, створили 90-секундні ролики, спрямовані на "щеплення" людей від дезінформації. Відео, які показуватимуть у рекламних слотах на YouTube Google, а також на платформах Twitter, TikTok та Meta Facebook мають допомогти людям визначити емоційну маніпуляцію у заголовках новин.
Так звана теорія щеплення, про яку йдеться, висувається у статті, опублікованій журналом Science Advances, як метод зменшення сприйнятливості до дезінформації. Досягти цього хочуть інформування людей про те, як їх можуть вводити в оману. Автори статті дійшли висновку, що відео покращують розпізнавання техніки маніпулювання та підвищують здатність людей відрізняти надійний вміст від ненадійного.
У рамках дослідження провели сім експериментів, зокрема, із групою американців віком від 18 років, які дивляться політичні новини на Ютуб. Близько 5,4 мільйона американських користувачів платформи показали відеощеплення, а майже мільйон дивилися їх принаймні 30 секунд.
"Якщо ви скажете людям, що є правдою, а що брехнею, багато хто заперечуватиме... але те, що ви можете передбачити, - це методи, які використовують для поширення дезінформації, як у випадку з українською кризою", - каже Джон Розенбек, провідний автор звіту про дослідження, яке стоїть за кампанією.
Щодо країн, в яких проводитимуть кампанію, то дослідники кажуть, що вибір Польщі став очевидним, адже країна надала притулок найбільшій кількості українських біженців, а досвід Чехії та Словаччини, на їхню думку, буде корисним для решти Європи.
Про це повідомляє Reuters.
Психологи з Кембриджського та Брістольського університетів, які співпрацювали з компанією, створили 90-секундні ролики, спрямовані на "щеплення" людей від дезінформації. Відео, які показуватимуть у рекламних слотах на YouTube Google, а також на платформах Twitter, TikTok та Meta Facebook мають допомогти людям визначити емоційну маніпуляцію у заголовках новин.
Так звана теорія щеплення, про яку йдеться, висувається у статті, опублікованій журналом Science Advances, як метод зменшення сприйнятливості до дезінформації. Досягти цього хочуть інформування людей про те, як їх можуть вводити в оману. Автори статті дійшли висновку, що відео покращують розпізнавання техніки маніпулювання та підвищують здатність людей відрізняти надійний вміст від ненадійного.
У рамках дослідження провели сім експериментів, зокрема, із групою американців віком від 18 років, які дивляться політичні новини на Ютуб. Близько 5,4 мільйона американських користувачів платформи показали відеощеплення, а майже мільйон дивилися їх принаймні 30 секунд.
"Якщо ви скажете людям, що є правдою, а що брехнею, багато хто заперечуватиме... але те, що ви можете передбачити, - це методи, які використовують для поширення дезінформації, як у випадку з українською кризою", - каже Джон Розенбек, провідний автор звіту про дослідження, яке стоїть за кампанією.
Щодо країн, в яких проводитимуть кампанію, то дослідники кажуть, що вибір Польщі став очевидним, адже країна надала притулок найбільшій кількості українських біженців, а досвід Чехії та Словаччини, на їхню думку, буде корисним для решти Європи.
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